Il caso 'Benevento calcio' arriva in Senato La senatrice Danila De Lucia (M5Stelle): la città con il fiato sospeso per le sorti della squadra

Arriva in Parlamento il caso Benevento Calcio. Lo ha raccontato all'aula di Palazzo Madama la senatrice grillina Danila De Lucia intervenuta dopo l'informativa del ministro per lo sport Vincenzo Spadafora. Le sorti del campionato tengono la città con il fiato sospeso in una vicenda assurda e paradossale.

E dopo aver ribadito la necessità che le attività sportive riprendano nella massima sicurezza la senatrice del Movimento Cinque Stelle ha posto all'attenzione il caso Benevento: “Lo sport, e il calcio è il re tra gli sport nel nostro Paese, è soprattutto una fucina di passioni, emozioni, rapporti umani che hanno un impatto straordinario anche sulle nostre vite quotidiane. Vengo da una città, Benevento, la cui squadra di calcio gestita da una società sana, sanissima, e allenata da Pippo Inzaghi, era, fino a quando si è dovuto interrompere il campionato di serie B in cui milita, prima in classifica con un forte distacco dalla seconda. Non passa giorno dunque che non venga fermata da cittadini o non riceva email o messaggi in cui mi si chiede quali saranno le sorti della squadra giallorossa”.

Un'attenzione che si fa giorno dopo giorno più viva e che con la ripresa fa tornare a sperare nel lieto fine.