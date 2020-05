"Per centri estivi valorizzare musei e luoghi della cultura" La proposta di Marcello Aversano del gruppo politico "Patto Civico"

“I musei e i luoghi della cultura siano centrali nelle prossime attività dei centri estivi”. A lanciare la proposta è Marcellino Aversano, consigliere comunale a Benevento per “Patto Civico”, il gruppo in consiglio comunale di cui fanno parte Vincenzo Sguera, Luca Paglia e Luigi Scarinzi. L'appello di aversano arriva dopo qualcheora dell'annuncio del Governo di voler istituire centri estivi per i bambini che quest'anno non potranno andare al mare per via delal pandemia.

“L’emergenza dettata dal Covid-19 – dichiara Aversano - impone a tutti noi l’esigenza della riorganizzazione. E nell’immaginare la ripartenza delle nostre città occorrerà ripensare gli spazi di lavoro così come quelli di aggregazione e culturali. In tal senso, in prossimità dell’inizio dei centri estivi potrebbe rivelarsi vincente l’idea di rendere protagonisti musei, biblioteche e i luoghi della cultura”.

“La proposta– prosegue il consigliere comunale – è offrire alle associazioni così come alle scuole l’opportunità di usufruire di nuovi spazi per le attività di ricerca e didattica. Inoltre, in questo modo – aggiunge Aversano – si valorizzerebbero ulteriormente le competenze del personale impiegato nel settore”.

“In alcuni capoluoghi italiani, come ad esempio Bologna, - aggiunge ancora il consigliere comunale - si sta già procedendo in questa direzione. L’auspicio è che anche le istituzioni locali, a partire dal Comune di Benevento per arrivare alla Provincia, vogliano cogliere questa occasione”.

“Superata la dura fase del lockdown, - conclude Aversano - la partita della ripartenza passa per la capacità di ottimizzare le risorse di cui un territorio dispone. E noi, nel Sannio, possiamo contare sulla straordinarietà del nostro patrimonio culturale e archeologico. E in una sfida così complicata, sarebbe delittuoso relegarlo in panchina’.