Vicenda Gesesa, De Pierro (Pd): "Aprire istruttoria in Comune" Il capogruppo in Consiglio comunale: "Comune potrebbe essere parte lesa"

“La vicenda giudiziaria che ha attinto in queste ore la Società Gesesa, partecipata in via maggioritaria da Acea (Comune di Roma) merita un serio approfondimento attraverso opportune attività di verifiche interne in base agli strumenti previsti dal diritto societario e dalle norme tese a prevenire e/o reprimere fenomeni di devianza rispetto alle finalità statutarie”.

A chiederlo è il capogruppo del Partito democratico in Consiglio Comunale, Francesco De Pierro che va oltre la vicenda penale.

“La vicenda di carattere penale farà doverosamente il suo corso con le garanzie riconosciute agli indagati – spiega infatti l'esponente del Pd a Palazzo Mosti -; tuttavia ciò non deve impedire all'amministrazione Comunale di valutare l'opportunità di aprire una apposita istruttoria finalizzata ad accertare se la Gesesa abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall'affidamento ed in ogni caso ai canoni di adeguatezza e di appropriatezza del servizio.

Per quanto concerne la posizione dell'assessore Mignone, ritengo che l'opportunità o meno della sua permanenza in Giunta non può che essere valutata dal Sindaco alla luce di quanto emergerà a seguito del complesso esame degli atti di indagine. Un cosa però va detta da subito, in questa vicenda il comune potrebbe essere parte lesa laddove la provvisoria incolpazione venisse n seguito confermata”.