Pd Sannio: incontro streaming col ministro Provenzano L'incontro mercoledì, si parlerà di sud, risorse e ripartenza

Incontro in streaming tra Pd sannita e ministro per il Mezzogiorno Provenzano: "Mercoledì 20 Maggio, dalle ore 17.30, «in diretta Facebook», dalla pagina del PD Sannio, saremo in compagnia del Ministro per il Mezzogiorno, Peppe Provenzano.

Il dibattito, moderato da Antonella Pepe, componente dell’Assemblea Nazionale, sarà introdotto dal Segretario Provinciale, Carmine Valentino, con la presenza di Umberto Del Basso De Caro e Mino Mortaruolo.

Con il «Cura Italia» e il «Decreto Rilancio» sono state mobilitate risorse, senza precedenti nella storia d’Italia, per fronteggiare la crisi e preparare la ripartenza. Ora l’Italia deve rialzarsi. Per farlo, deve sanare le sue fratture, colmare i divari sociali e territoriali. Stavolta, a differenza che in passato, è stato impedito che fosse il #Sud a pagare i costi della crisi. Puntare sulle imprese che investono in ricerca e innovazione e non lasciare soli solo chi ha il coraggio di «restare al Sud». Rilanciare le aree interne, tanto più alla luce della pandemia, anche come fattore di attenuazione del rischio.

Aiutare il Terzo settore al Sud, perché il lavoro di ricucitura sociale le istituzioni non possono farlo da sole.

Questi i temi principali di cui dibatteremo online".