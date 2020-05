Pd, domani assemblea generale con Cuppi, Orlando e Zingaretti Per la federazione sannita parteciperanno all'incontro in streaming Aceto e De Lorenzo

"Una Comunità che riparte insieme. E che insieme si ripensa, trovando forme e modi appropriati per affrontare le sfide del futuro. Per progettare una società, un’Italia migliore". Ad annunciarlo la federazione provinciale del Pd che comunica: "Domani, venerdì 22 maggio, alle 16:00 la nostra Comunità sarà in diretta streaming. Un’assemblea con 100 segretari di circolo, provenienti da tutte le aree del paese. I responsabili dei nostri luoghi di prossimità e vicinanza alle persone si confronteranno con Valentina Cuppi, Andrea Orlando e Nicola Zingaretti. Per la nostra Federazione saranno in linea Maria Aceto, del circolo 'Lino Massaro' di Frasso Telesino, e Giovanni De Lorenzo del circolo di Benevento. La diretta streaming di domani sarà visibile sulla pagina Facebook nazionale, regionale e provinciale del Partito Democratico".