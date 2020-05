Martusciello: "Lonardo? Una risorsa per Forza Italia" L'europarlamentare ha affiancato, per volere dei vertici, il coordinatore provinciale Mauro

"Avere nel gruppo di Forza Italia la senatrice Lonardo e’ motivo di grande orgoglio perché ha dimostrato con i fatti come si tutelano corpi intermedi, territorio e parti sociali. Sono certo che lavoreremo insieme per dare grande dignità alla nostra regione e al sud" - ha dichiarato in una nota Fulvio Martusciello europarlamentare di Forza Italia. Si ricorderà che per decisione dei vertici regionali del partito, l'onorevole Martusciello ha "affiancato" il coordinatore provinciale Domenico Mauro, secondo i rumors, in risposta al paventato appoggio di Mastella a De Luca.

Da Martusciello dunque un messaggio che ha l'aria di essere distensivo.