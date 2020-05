Mastella: del Governo solo il Pd è ragionevole Il sindaco di Benevento: dai Cinque Stelle scelte incomprensibili. E poi attacca Salvini

“Abbiamo offerto piazze e spazi all'aperto ma per la movida c'è ancora bisogno di aspettare. Il ritorno alla normalità deve essere graduale”. Mastella parte dalle sollecitazioni dei gestori dei locali della notte di cui si è fatto portavoce con il Governatore De Luca ma poi attacca il Governo.

“A parte il Pd ragionevole per la lunga esperienza è un Governo che non riesco a capire. Impiegheremo 3,7 miliardi – nel decreto di rilancio – per le strutture sanitarie mentre dall’Europa ci vogliono dare 37 miliardi per la sanità e i 5 Stelle non li vogliono. Perché? Si potrebbero fare altre cose con i 3,7 miliardi. La mia proposta è il governo del Mes, chi lo vota è il Governo del futuro”.

Poi attacca Salvini: “Si arrabbia per il giustizialismo, lui che ha votato lo ‘spazzacorrotti’. Aspettasse il corso della giustizia come ho fatto io”.