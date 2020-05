Forza Italia, amministratori con Mauro: "Resti nel partito" Intanto il coordinatore provinciale incontra Martusciello

Un invito a proseguire nell'esperienza intrapresa. Un'esperienza costruita all'insegna della capacità e del rinnovamento. Un coro, sincero ed unanime, si leva dal territorio a sostegno dell'avvocato Domenico Mauro, Commissario del Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento. Che in queste ore sta valutando la personale posizione all'indomani delle ultime evoluzioni che hanno riguardato la sfera provinciale del partito. Da Benevento l'assessore Antonio Reale e il consigliere Mila Lombardi affermano: “Domenico Mauro in questi anni ha coraggiosamente guidato il partito in un momento durissimo, mostrando un piglio deciso a dispetto della giovane età, quando le situazioni lo richiedevano e allo stesso tempo e per gli stessi motivi una grande capacità relazionale e di mediazione. Sempre coerente con lo spirito che fu prima del Pdl e poi in Forza Italia, coerenza che ha mostrato anche nei momenti più difficili, come quello attuale. Pertanto si chiede ufficialmente al coordinatore provinciale di rimanere all'interno di Forza Italia, facendo chiarezza sul da farsi e sui prossimi step del partito e della coalizione, ma sempre all'interno di Forza Italia”. E ancora: “Invitiamo l'avvocato Mauro a non dimettersi – così Giuseppe Ricci, vicesindaco di San Giorgio del Sannio – al fine di non vanificare il lavoro ad oggi svolto. Da forzista di lunga militanza non ricordo un'attività di partita così briosa come quella che ha contraddistinto il suo operato”. “Perdere Mauro sarebbe un oltraggio ai sanniti”, gli fa eco Pasquale Calabrese, Presidente del Consiglio comunale di Cerreto Sannita. Un appello ad “andare avanti” quello che giunge, poi, da Giovanni Carpinone, consigliere comunale di opposizione di Pago Veiano. Mentre Roberto Orlando, assessore presso l'Esecutivo di Pietrelcina, afferma perentorio “L'avvocato Mauro vada avanti, abbiamo bisogno del suo sostegno. Abbiamo bisogno di persone oneste”. “Il tuo essere libero – così Daniele Zaccari, Presidente del Consiglio comunale di Circello – è una esigenza imprescindibile per noi moderati”. “Le dimissioni del Commissario provinciale sarebbero una sconfitta per noi tutti” è, invece, il pensiero del Vicesindaco di Campolattaro, Dionisio Lombardi. A testimoniare il “personale sostegno e la profonda stima nei confronti di Mauro”, inoltre, anche Michele Gagliardi, vicesindaco di San Giorgio la Molara, e Gennaro Falzarano, noto imprenditore nonché consigliere comunale di Airola. Da PierDomemico Iaderola, membro della Giunta di Fragneto Monforte, viene il “preciso ricordo dell'impegno e della determinazione profusi per il territorio come in occasione della questione ecoballe”. “Gavetta e lavoro hanno contraddistinto il mandato dell'avvocato Mauro – sono le parole di Nascenzo Iannace, sindaco di San Leucio del Sannio – La sua figura rappresenta rinnovamento e difesa dell'intero territorio”. Per Giovanni Esposito, Commissario cittadino di Foiano Valfortore, “Domenico Mauro non deve assolutamente demordere”. Ultimi cenni vengono, per concludere, dai due principali Centri della Valle Caudina. Valerio Viscusi, assessore durante lo scorso mandato presso l'Ente comunale di Sant'Agata de' Goti, “conferma piena fiducia nei valori di Mauro” mentre il Commissario cittadino di Montesarchio, Aniello Mazzariello, tratteggia il legale paolisano come “persona emersa dal lavoro serio e incondizionato speso per il partito sul territorio, lavoro che andrebbe premiato e non mortificato”.E ancora: "La posizione dell'Avvocato Mauro non è certo biasimabile, analizzata a freddo. Tuttavia, il lavoro che egli ha svolto con passione e attenzione alle problematiche del territorio, difficilmente è stato posto in essere da chi lo ha preceduto. Mi auguro che Mauro voglia continuare a portare avanti i principi dei quali si è fatto portavoce" dichiara Luca Palumbo commissario cittadino di forza Italia di Telese terme. Appelli cui si uniscono il consigliere Giuseppe Alois di Limatola e il sindaco Fusco di Ponte, il consigliere Antonio Capuano di Foiano e il consigliere Agostino Catalano di San Leucio.

Nelle ultime ore , inoltre, Mauro ha incontrato l'eurodeputato Martusciello, che i vertici regionali hanno “affiancato” alla guida di Forza Italia nel Sannio: un confronto franco e serrato con l'eurodeputato che ha riconosciuto il ruolo e le competenze politiche di Mauro e ha garantito appoggio e impegno, alla luce della carica e della lunga esperienza, per il partito nel Sannio. All’inizio della settimana l’Europarlamentare sarà a Benevento e ci sarà un nuovo incontro".