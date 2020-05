Abbate su sfiducia a Piccoli: "Esigo chiarezza" L'esponente democrat commenta: un partito non vive di slogan, pagina buia

"Voglio esprimere anche pubblicamente la mia personale vicinanza al Sindaco di Sant'Agata de' Goti. Lo faccio da amministratrice e da collega di Partito".

Così - attraverso il suo profilo facebook - Giulia Abbate.

"Mentre attendiamo di poter comprendere le ragioni di una scelta tanto grave e tanto gravida di conseguenze - prosegue l'esponente democrat -, auspico, non senza pessimismo, che la vicenda non sia liquidata come questione interna ad un Comune su cui non è lecito interrogarsi ma sia approfondita e sviluppata in seno agli Organismi provinciali.

Da militante matura, per quanto abbondantemente disillusa, e non da dirigente, esigo chiarezza e con me una moltitudine di iscritti che già da tempo hanno smesso di trovare attrattivo questo partito ma che continuano a servirlo.

Un partito non vive di slogan e dire che vogliamo aprirci alla società mentre ci rendiamo protagonisti di pagine tanto buie risuona falso e decisamente stonato.

In altri momenti ed in altri tempi qualche buontempone avrebbe inventato hashtag da memorizzare del tipo #siamotuttiGiovanninaPiccoli... da noi silenzio totale. No grazie".