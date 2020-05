Pari opportunità, novità in vista a Benevento Callaro: "Ho suggerito la redazione di un Codice di condotta"

"La delibera della Giunta comunale dello scorso 22 maggio, con la quale è stato approvato il Piano delle Azioni positive per il triennio 2020-2022, è un ulteriore passo per l’affermazione delle Pari Opportunità nella nostra città". Così la consigliera Delegata alle Pari Opportunità del Comune, Patrizia Callaro che ringrazia sindaco e assessori "per aver recepito all’interno del citato provvedimento una mia specifica richiesta volta a prevedere interventi a tutela della dignità della persona e prevenire comportamenti configurabili come molestie sessuali.

Per contrastare questo rilevante e dilagante fenomeno - spiega Callaro -, che sui luoghi di lavoro colpisce soprattutto le donne più giovani, ho infatti suggerito l’elaborazione di un Codice di condotta al cui interno indicare anche l’istituzione della Consigliera di fiducia. Si tratta di due “datati” ma efficaci strumenti europei. Il Codice di condotta: integra, supporta ed affianca le norme contenute nei contratti collettivi e nelle leggi; la Consigliera di Fiducia, interna e/o esterna all’Ente, agendo invece in piena autonomia e terzietà, svolge una funzione deterrente e propositiva. Rilevati i problemi e le criticità nell’ambito lavorativo, propone infatti elaborazioni e soluzioni per superarle.

Ritengo - copnclude Callaro - che la Consulta delle Donne, a cui mi rivolgerò già da questa settimana, possa sicuramente essere l’Organo o il luogo ideale per approfondire questo argomento. Nelle more dell’adozione dei suddetti strumenti, ho tuttavia chiesto alla Segretaria dell’Ente già di includere, nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti, informazioni in merito alla prevenzione delle molestie sessuali e delle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo".