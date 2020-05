Italia Viva al lavoro in vista di Regionali e amministrative Nominato team Valle Caudina e Telesina e creati gruppi di lavoro

Italia Viva del Sannio lunedì ha fatto il punto sulla situazione politica generale e locale in una assemblea in video conferenza aperta a tutti gli iscritti. -

“Sarà l'occasione – spiegano i coordinatori Cinzia Mastantuono e Pasquale Orlando- per fare sintesi dei diversi gruppi tematici che hanno lavorato in questi mesi e rilanciare l'attività programmatica in vista degli appuntamenti elettorali. Appuntamenti – confermano Mastantuono e Orlando- che vedranno Italia Viva presente con autonome liste alle Regionali e presenze nelle diverse competizioni comunali.”

Una prima decisione riguarda la nomina di un team responsabile per la Valle Caudina e Telesina con alla guida Roberto Stallone e Lina Laudanno, mentre sono stati creati nuovi gruppi di lavoro con incontri online.e specifiche responsabilità. In particolare :

Sport Vincenzo Del Rosso

Trasporti Pasquale Ferraro

Scuola Antonio Inglese

Lavoro e sicurezza sociale Aldo Lombardi

Salute Alessandro Di Santo

Attività produttive e commercio Giovanni Cocchiaro

Angela Orlando

Credito - Gianvito Filippo

Fabrizio Modelfino

Sono in via di costituzione numerosi gruppi territoriali e proseguono le adesioni on line in attesa della piena ripresa sociale.