Movida, Mastella firma ordinanza: No vetro e lattine in centro L'ordinanza del sindaco: esercenti dovranno provvedere a differenziata e tener pulite pertinenze

Movida, il sindaco Mastella interviene con una nuova ordinanza, vietando tout court la vendita di bevande in vetro e in lattina nel centro storico: “E' fatto divieto – si legge nell'ordinanza – ai titolari di esercizi pubblici e attività commerciali, anche di natura temporanea e ambulante siti nell'area centro storico cittadino – delimitata da Piazza Orsini, Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele, Viale dei Rettori, via del Pomerio, via Perasso, Piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, Piazza Castello, Via del Sole, via delle Puglie, via dei Mulini, via G.Rmmo – di vendere bevande di qualsiasi tipo in bottiglie di vetro e in lattine metalliche, sicché le stesse dovranno essere somministrate in appositi bicchieri monouso”.

I titolari inoltre dovranno provvedere alla raccolta differenziata nei pressi delle proprie attività con appositi contenitori, e nessuno potrà consumare bevande in vetro o in lattina in centro, neppure se comprate altrove.