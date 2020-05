Caterina Russo è responsabile formazione di Centro Democratico La comunicazione del coordinatore provinciale Giuseppe Puzio

“La nuova nomina di Caterina Russo, come Responsabile della Formazione, rientra nel percorso di riorganizzazione interna che Centro Democratico, partito fondato nel 2012 da Bruno Tabacci, ha avviato nell’ultimo periodo nella provincia di Benevento. Sono convinto che l’impegno della Russo ci consentirà di essere ancora più radicati sul territorio e pronti per le sfide che da questo momento di grave crisi locale, e nazionale, ci attendono. I partiti di un tempo hanno creato molti degli esponenti entrati nella storia italiana, perché i militanti venivano formati. La scuola di formazione partitica veniva anteposta ad ogni candidatura. Per questo è importante tornare a preparare e creare le figure politiche del futuro. È proprio con questo obiettivo che ho effettuato la scelta di Caterina Russo. La sua esperienza maturata nell’ambito della Formazione e Orientamento è importante. Voglio ricordare, tra gli altri, la Form Academy s.r.l., Ente di Formazione Professionale Accreditato dalla Regione Campania, che l’ha vista in prima linea come socio di maggioranza; in ambito Sindacale, che l’ha vista segretario con funzione di tesoriere della C Delta, Confederazione per i Diritti degli Europei dei lavoratori per la Tutela Attiva dei Cittadini e Dirigente Sindacale di FE-NA.PI, federazione nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori; Sociale, con l’attività svolta presso l’IPFS, Istituto di Psicologia Polifunzionale Sannita, Imprenditoriale, fino ad arrivare ad un’esperienza Informatico-Amministrativa. La Russo darà nuova linfa alla realtà produttiva, formativa di Benevento e Provincia, giovanile e non. Augurando un buon lavoro alla neo responsabile, sono certo che rappresenterà un importante spazio politico e sociale attraverso il quale poter contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio”. Così il Coordinatore Provinciale di Centro Democratico, Giuseppe Puzio.