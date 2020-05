Aversano: regionali, non appoggerò candidati nel Centrodestra Il consigliere comunale di Patto Civico: Resto fedele alla mia storia politica, appoggerò De Luca

"La correttezza che ha sempre contraddistinto il mio operato sia nei confronti dei compagni di viaggio sia nei confronti del mio elettorato mi impone di essere chiaro anche in questa occasione. Mi riferisco alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale che coinvolgeranno anche i consiglieri comunali del mio gruppo. Uno di loro probabilmente sarà candidato in una coalizione di centrodestra e nonostante goda della mia stima, non posso, in coerenza con la mia storia e con le mie convinzioni, seguirlo e appoggiarlo in quella che gli auguro sarà una proficua avventura e occasione di crescita. Sì è quindi aperta per me una fase di riflessione che mi ha portato a fare delle scelte che come sempre intendo rendere pubbliche nella massima trasparenza possibile".

Così il consigliere comunale di Patto Civico, Marcello Aversano prende le distanze da uno degli altri tre consiglieri - si tratta di Luigi Scarinzi che potrebbe essere candidato con il centrodestra alle prossime elezioni regionali.

"I miei elettori - spiega Aversano -, infatti, in questi anni (e sono giunto quasi alla fine della terza consiliatura) hanno dimostrato di apprezzare la mia sincerità e la mia capacità di tenermi lontano da giochi di palazzo. La semplicità con la quale ho sempre affrontato il mio impegno di consigliere, assessore e presidente è ciò che li ha spinti a riconfermarmi la loro fiducia nel corso degli anni. Ed è per questo che a loro da subito, dico che, come ho già fatto nel 2015, appoggerò anche questa volta il governatore De Luca e quindi la coalizione di centrosinistra. Tra i candidati di questa coalizione vi sarà probabilmente anche una persona a me vicina: Giovanna Razzano a cui sono legato da amicizia e stima reciproche.

Nel frattempo, continuerò ad operare a Palazzo Mosti come sempre ho fatto fino ad ora: approfondendo le singole questioni e mantenendomi coerente con le mie idee e con l'ideologia di centrosinistra. E sempre pronto a lavorare per il bene della nostra comunità quando ci si ritrova di fronte a emergenze come quella del Coronavirus che ci ha insegnato come fondamentale sia l'impegno di tutti".