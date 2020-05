Scarinzi: "Aversano spieghi veri motivi della sua decisione" "Non utilizzi altri come scudo, e spieghi cosa davvero lo ha portato a lasciare Patto Civico"

Dopo le precisazioni di Aversano relative al suo posizionamento in vista delle Regionali, interviene Scarinzi di Patto Civico, ripercorrendo le tappe e quanto fatto in questi ulitmi anni di attività politica da Aversano: "Scrivo la presente nota, anzitutto per rivolgere i migliori auguri di tante fortune, politiche e non, all’amico di ieri, di oggi e di domani, Marcellino Aversano.

E per onor di chiarezza, colgo l’occasione offertami dalla sua chiamata in causa per fare alcune doverose precisazioni. Intanto, lo ringrazio di avermi conferito ad honorem una candidatura alle prossime competizioni regionali, ma ritengo che siffatte investiture non siano sufficienti a concorrere e a chiedere suffragi e davvero mi sfugge la motivazione logica che abbia indotto il Consigliere Aversano ad utilizzare il mio nome per spiegare alla sua platea di elettori una scelta di coerenza.

Mi corre l’obbligo ripercorrere e tracciare la road map dell’ espressione di voto, a partire dal 2017, di Marcellino Aversano, sempre centrodestra:

2017 Elezioni del Consiglio Provinciale

2018 Elezioni Politiche

2018 Elezioni del Presidente della Provincia

2019 Elezioni Consiglio Provinciale

2019 Elezioni Europee

E tanto basterebbe a smentire la sua citazione: “continuerò ad operare a Palazzo Mosti come sempre ho fatto fino ad ora: approfondendo le singole questioni e mantenendomi coerente con le mie idee e con l’ideologia di centrosinistra”.

Ma ho promesso precisazioni e quindi proseguo a dettagliare i fatti.

Nell’ottobre del 2019 Marcellino Aversano ha aderito al Gruppo Patto Civico che, nomen omen recita, è un Gruppo Civico e non con vincoli partitici, o, soggetto a condizionamenti che non siano l’interesse cittadino, mai il proprio. Con cognizione di causa, ben suffragabile all’occorrenza, posso dire che la sua posizione all’interno del gruppo è stata sempre oltranzista e ipercritica rispetto alle politiche dell’amministrazione in carica, anche quando il gruppo era omogeneamente moderato.

Nel corso di questi anni il collega Aversano ha partecipato a numerosissime Commissioni Consiliari , provveduto a stesure e condiviso tutti i nostri interventi, non ultimo quello del 29 maggio (ieri ndr), inerente i fatti di Sant’Agata, ove si stigmatizzavano gli artefici e le motivazioni della defenestrazione del Sindaco, Giovanna Piccoli.

Il commiato è sempre una questione di stile e lo stile telegrafico di una telefonata che ti interrompe il desinare per annunciarti: “lascio Patto Civico perché voto Giovanna Razzano alle prossime regionali (candidata nella lista del Sindaco Mastella collegata al Presidente De Luca e vecchia amica del Consigliere Aversano)”, non poteva che raccogliere i migliori auspici dell’interlocutore educato alla vita ed alla politica.

Quindici minuti di orologio e su alcuni portali d’informazione on line compariva già un comunicato vergato da Aversano, che ha avvertito l’urgenza di informare, Tutti, che il dado era tratto e “nella massima trasparenza possibile” ha reso noto che a Settembre, voterà conformemente alla maggioranza di Palazzo Mosti.

In conclusione, Marcellino che è un bravo e simpatico ragazzo, dovrebbe spiegare nel rispetto della verità le autentiche motivazioni che lo hanno condotto a questa decisione, senza utilizzare gli altri come scudo, altrimenti da adito a dubbi e sospetti e alimenta sentimenti di disaffezione scrivendo una brutta pagina politica".