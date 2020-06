Selvaggio (Azzurro donna): "Progetto importante" La nuova coordinatrice provinciale: "Bene Forza Italia che riparte da giovani e donne"

"Sono onorata dell’incarico ricevuto e ringrazio l’eurodeputato On. Fulvio Martusciello ed il coordinatore provinciale Avv. Domenico Mauro per la fiducia riposta nei miei confronti. Il progetto di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, è un progetto importante ed interessante, pone in prima linea l’impegno delle donne verso quelle politiche femminili di cui tanto si parla ma poco e lentamente si realizza. L’obiettivo è quello di rilanciare il partito attraverso la costituzione di un gruppo politico coeso e motivato, un gruppo che faccia riavvicinare alla politica le personalità più brillanti e le energie più sane, un gruppo che possa dare certezze e che sia vicino alla gente ed al suo territorio.

“Potresti dover combattere una battaglia più volte per vincerla” diceva la Thatcher. Uno slogan per tutti i giovani scoraggiati dalla politica e per tutte le donne desiderose di mettersi in gioco e far sentire la propria voce.

In politica si registra un numero crescente di partecipazione attiva delle donne che iniziano a ricoprire anche cariche prestigiose precedentemente occupate solo da figure maschili. Nonostante i dati incoraggianti, però, il raggiungimento di un equilibrio tra i generi all’interno delle istituzioni appare ancora lontano, essendo noi spesso considerate una minoranza da proteggere, piuttosto che una componente fondamentale della popolazione.

La storia insegna che per raggiungere importati traguardi dobbiamo acquisire la consapevolezza di poter migliorare qualcosa, la nostra società, noi stesse. Noi siamo pronte a scrivere una nuova pagina di storia. Insieme.

Forza Italia riparte dai giovani, dalle donne, da chi ha voglia di fare politica ed impegnarsi con onestà e dedizione per la costruzione di una società ispirata ai valori della libertà, della persona, della famiglia, dell’impresa, della cultura italiana, della tradizione cristiana, senza lasciare indietro nessuno, in particolar modo chi è più debole.

#Azzurrodonna #ForzaItalia". Così Federica Selvaggio, nuova coordinatrice provinciale di Azzurro donna nel Sannio.