Centrodestra in piazza: governo strabico con partite iva VIDEO Ricciardi (Lega), Ciccopiedi (Fi) e Febbraro (Fratelli d'Italia): urgenti misure economiche serie

“In piazza al fianco del Sannio che non si arrende. Siamo i portavoce dei disagi di commercianti, imprenditori, agricoltori e cassaintegrati che si sentono sedotti e abbandonati dalla politica regionale e nazionale”. Con queste parole il coordinatore provinciale dela Lega, Luca Ricciardi, questa mattina a Benevento ha partecipato alla manifestazione organizzata dal centrodestra unito.

“Occorrono risposte chiare e certe – ha rimarcato Ricciardi -. Noi oggi portiamo proposte come la Flat Tax, maggiore fiducia alle imprese, pace fiscale, liquidità vera per commercianti artigiani e per tutte le partite iva. Le politiche messe in campo sono evanescenti e strabiche”.

A piazza Castello presenti anche gli esponenti di Forza Italia e di Fratelli D'Italia.

“Questo Governo – ha rincarato la dose Alberto Febbraro esponente cittadino del partito di Giorgia Meloni - con gli italiani è stato sempre di più assente e lontano. Misure economiche che tardano ad arrivare per imprese e dipendenti e pensiamo al caos e alla mancanza di linea politica che il Governo ha mostrato durante la pandemia provocata dal coronavirus”.

Leonardo Ciccopiedi, esponente di Forza Italia parla invece anche della prossima tornata elettorale per le Elezioni regionali e ribadisce “Berlusconi ultimamente ha nuovamente detto che il candidato governatore alla Regione Campania resta Stefano Caldoro, candidatura confortata dagli ultimi sondaggi che lo vedono vincente su De Luca”.

E sulla manifestazione di oggi Ciccopiedi spiega: “Forza Italia è oggi qui per senso di responsabilità e per tenere unito il centrodestra. Lo facciamo con responsabilità e moderazione che da sempre stata la nostra storia di valori e filosofia”.

GUARDA IL VIDEO CON LE INTERVISTE