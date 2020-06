Forza italia, Martusciello convoca Nanni Russo Il coordinatore sannita di Forza Italia: "Sono garantista ma devo capire tenore intercettazioni"

Sembra ormai definitivo lo strappo tra Forza Italia e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che peraltro oggi incontrerà il governatore De Luca proprio in vista delle Regionali. Competizione alla quale Mastella parteciperà con il suo movimento "Noi Campani" che, salvo clamorose ed improbabili passi indietro, appoggerà proprio il presidente uscente.

E probabilmente in questa ottica, Fulvio Martusciello coordinatore di Forza Italia a Benevento ha chiesto al consigliere comunale di Benevento Nanni Russo un incontro per sabato, per capire il tenore delle intercettazioni che lo riguardano nell’ambito di un procedimento che, va ricordato, non interessa direttamente l'esponente dell'amministrazione Mastella ma che però compare in alcune intercettazioni.

"Sono garantista fino al midollo, ma è ovvio che devo tutelare Forza Italia", ha dichiarato Martusciello nel dare notizia circa la convocazione del consigliere comunale di Benevento.