Pasquariello:" Scelte del Comune su Imu giudicate virtuose" Il vicesindaco: "Elogiati a livello nazionale, critiche solo da opposizione"

In merito alla questione Imu interviene il vicesindaco Mario Pasquariello partendo da quelle che a suo dire sono evidenze sulla bontà delle scelte assunte dall'amministrazione, in particolare per quanto attiene al pagamento dell'acconto : "Sulle pagine nazionali di un quotidiano il Comune di Benevento è stato positivamente menzionato per la decisione assunta dall’Amministrazione Mastella di aver posticipato al 30 settembre p.v. il versamento dell’acconto IMU per le attività che sono state costrette alla chiusura dal lockdown resosi necessario a seguito della pandemia da Covid-19. Ciò a differenza di quanto statuito da tanti altri Comuni, quello di Napoli fra tutti, che hanno confermato la scadenza del 16 giugno per il versamento della prima rata IMU".



Di qui la replica all'opposizione intervenuta sul tema nei giorni scorsi: "Dunque, a differenza di quanto voleva far apparire qualche esponente dell’opposizione consiliare nei giorni scorsi, il pubblico riconoscimento di un’azione amministrativa volta ad affiancare, in tutte le forme possibili e per quelle che sono le possibilità di un ente locale, chi ha subito e continua a subire le conseguenze economiche della epidemia da Coronavirus. Ed invero, nonostante le difficoltà finanziarie in cui il Comune di Benevento pur si dibatte, nonostante il gettito IMU sia fondamentale in un periodo in cui l’emergenza sanitaria ha causato la drastica riduzione delle entrate, l’Amministrazione ha scelto, com’era nella sua piena discrezionalità, di posticipare il versamento dell’acconto IMU per venire incontro alle numerose attività che il lungo periodo di chiusura dei mesi scorsi ha portato sull’orlo del default. La presente breve riflessione non per una forma di narcisistico autocompiacimento ma nella speranza che le pur legittime critiche che si vogliano muovere all’operato dell’Amministrazione siano improntate ad una vera volontà di contribuire al miglioramento dell’azione amministrativa e non ad una sterile e demagogica azione di contrapposizione a prescindere.