Depuratore: "Perché sostituito commissario Rolle?" Interrogazione della Lonardo al ministro per l'Ambiente Costa



“Ho presentato oggi una interrogazione parlamentare in Senato al Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, per chiedere di conoscere le ragioni che lo hanno portato a sostituire il Commissario straordinario, Enrico Rolle, che aveva già definito una linea strategica per uscire dall’emergenza della depurazione a Benevento. Ho chiesto di sapere quali siano i criteri con i quali abbia scelto il successore, Maurizio Giugni, e, soprattutto, quando il nuovo Commissario straordinario per la depurazione avrà modo di interloquire con l’amministrazione comunale, che gli ha richiesto un incontro urgente per definire l’iter burocratico da snellire nel più breve tempo possibile. Ho chiesto, infine, di conoscere quando finalmente Benevento potrà avere i depuratori, di cui ha bisogno e che mancano da tempo immemorabile, essendo ormai solo nella disponibilità del Commissario l’attuazione dell’opera, avendo il Comune recuperato gran parte dei fondi”. Lo dichiara la Sen. di Forza Italia, Sandra Lonardo.