Centro democratico, Caputo delegata al Sostegno alle Imprese Puzio: "Garantirà sicuramente un apporto importante alla sviluppo del territorio"

“Con la quinta nuova nomina di Gerarda Caputo come delegata al Sostegno alle Imprese del Centro Democratico in provincia di Benevento, la riorganizzazione del partito si arricchisce di una personalità che di certo porterà il suo contributo pragmatico nei momenti di confronto specifici, coinvolgendo enti locali, imprenditori, categorie e parti sociali". Così Giuseppe Puzio, coordinatore provinciale del partito a Benevento che in merito evidenzia: "Laureata in economia e commercio presso l'Università degli Studi del Sannio, e specializzata in gestione delle risorse umane, per le sue spiccate competenze ottenute nei diversi anni di esperienza in ambito amministrativo e commerciale al servizio di importanti società operanti sul territorio Lombardo, Gerarda Caputo garantirà sicuramente un apporto importante allo sviluppo del nostro territorio, impegnandosi a far crescere la cultura d’impresa e rilanciando programmi in grado di attirare investimenti e presenze nel beneventano. Lieto dell’apporto che Gerarda Caputo saprà fornire al Centro Democratico di Benevento e al territorio tutto - conclude Puzio - le auguro buon lavoro in qualità di Delegata al Sostegno alle Imprese, che d’ora in poi farà apprezzare per la sua esperienza e competenza”.