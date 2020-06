Nuovo Psi, Moccia candidato sannita alla Regione Il segretario provinciale appoggerà la coalizione in supporto del presidente uscente, De Luca

E’ il segretario provinciale sannita Mario Moccia il candidato alle prossime elezioni regionali in Campania per il Partito Socialista Italiano (PSI) che sostiene il Governatore uscente Vincenzo De Luca.

L’investitura di Moccia è avvenuta al termine della direzione regionale che si è svolta a Napoli ed anticipa di qualche giorno anche la scelta della candidata che è al vaglio dei vertici provinciali e regionali del partito.

Moccia, da anni esponente di spicco del PSI, è un sindacalista ed attualmente ricopre la carica di consigliere del gruppo di maggioranza al Comune di Castelvenere dove ha ricoperto la carica di Vice sindaco fino a qualche mese fa.

“Sono lusingato – commenta Moccia – per la fiducia concessami da parte dei vertici regionali del Partito Socialista campano. Sono convinto che il PSI sarà ancora una volta determinante per la vittoria del Presidente Vincenzo De Luca. Da parte mia – continua – porrò come priorità ancora maggiori attenzioni per le aree interne che dovranno puntare sempre di più su due settori strategici per lo sviluppo della nostra regione: agricoltura e turismo”.