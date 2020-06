"Grazie a Martusciello e Mauro per avermi confermato" L'intervento di Aniello Mazzariello, Commissario cittadino di Forza Italia di Montesarchio

"Desidero ringraziare l'onorevole Martusciello e l'avvocato Domenico Mauro, coordinatori della dimensione provinciale di Forza Italia, per avere rinnovato la fiducia nella mia persona. È un grande onore, per me, proseguire in questa attività che mi vede rappresentare i forzisti di quella che è la seconda città della provincia di Benevento".

Così in una nota Aniello Mazzariello, Commissario cittadino di Forza Italia di Montesarchio.

"Ovviamente - prosegue l'espoente forzista della Valle Caudina - estendo tali sentimenti di gratitudine all'indirizzo del Coordinamento provinciale tutto. Questo attestato rappresenta ulteriore sprone alla mia persona al fine di proseguire in una attività che ci sta vedendo conseguire importanti risultati nonostante la contingenza sia complicata rispetto ad ogni punto di vista. I risultati si colgono grazie al lavoro di squadra e ciò non lo evidenzio solo per fare spiccia retorica.

Mi piace, tuttavia, evidenziare lo spirito di collaborazione e di fattivo stimolo che si registra in seno al Circolo di Forza Italia.

Il dibattito ed il confronto sono sempre vivi e lo sono stati anche, voglio ripeterlo, durante questa fase tra le più complicate della storia recente della nostra Nazione.

Il nostro prossimo obiettivo è quello delle Regionali e la nostra squadra sarà in modo compatto in campo per far si che il partito consegua quei risultati che sono in linea alla grande tradizione ed alla grande storia che gli sono propri.

Per il resto proseguiamo nella attività di vigilanza e di attenzione rispetto alle tematiche della nostra cittadina.

Continueremo ad offrire la nostra collaborazione esclusivamente finalizzata alla crescita della Comunità. Allo stesso tempo, rinnovo l'invito ai giovani che si muovono nel nostro territorio al fine di partecipare alle attività di Forza Italia Montesarchio. La nostra intenzione è quella di guardare al futuro attraverso una programmazione che non sia estemporanea ma cadenzata sul lungo termine. Per questo - conclude Mazzariello - è fondamentale la collaborazione delle giovani leve - chiude Mazzariello - nelle loro molteplici espressioni della nostra società".