Reale: "Leale a Forza Italia e al sindaco Mastella" "Resto nel partito e sono leale all'amministrazione"

Antonio Reale, assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, interviene in merito alla situazione in senso a Forza Italia e alle prospettive dell'amministrazione comunale, ribadendo lealtà sia al partito che al primo cittadino “In merito agli ultimi sviluppi politici riguardanti il partito e la situazione amministrativa a Benevento preciso che il mio percorso è improntato su una semplice direttiva: la coerenza. E dunque, altrettanto semplicemente e qualora fosse necessario ribadisco che la mia posizione politica resta nell'alveo di Forza Italia, partito nelle cui fila sono stato eletto nel 2016, contribuendo all'ottimo risultato ottenuto e che ho sostenuto nel 2018.

E altrettanto in coerenza con il mio percorso e con gli elettori che mi hanno scelto ribadisco a livello comunale il mio appoggio e la mia lealtà al sindaco Mastella e all'amministrazione che sostengo dal 2016, contribuendo anche all'attuazione dei programmi in virtù delle cariche politiche che lo stesso sindaco mi ha affidato”.