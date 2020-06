Regionali, il M5S vota il candidato presidente Da domani a giovedì aperta la speciale sezione sulla piattaforma per gli iscritti a Rousseau

Dopo l'annuncio della volontà del Movimento 5 stelle di 'correre' da solo alle elezioni regionali che, a quanto sembra, si svolgeranno nel prossimo mese di settembre, ora si passa ad una seconda fase. Da domani, mercoledì 10 giugno, a partire dalle 12 e fino alle 12 di giovedì 11 giugno, gli iscritti a Rousseau abilitati al voto e residenti nella regione Campania sono chiamati a votare per scegliere il candidato alla presidenza per il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali in Campania.

Potranno partecipare alla votazione i candidati che, a seguito della votazione del 20 febbraio 2020, comporranno la lista elettorale in Regione Campania del M5s e che hanno dato la loro disponibilità a diventare candidati alla presidenza. Come da regolamento, potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato e residenti in Campania.