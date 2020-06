Puzio: "Convocare commissione? Come, se non la presiedo?" Il capogruppo de "I Moderati": Sfugge a Farese e Mollica che mi sono dimesso a novembre

Alla nota di Farese e Mollica, consigliere del Movimento Cinque Stelle, replica Antonio Puzzo dei Moderati, per riportare un errore commesso dalle pentastellate: “Le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle Marianna Farese e Anna Maria Mollica, mi imputano la mancata convocazione della Commissione Cultura. Peccato che, evidentemente distratte dalla politica dei politicanti, non si siano accorte che le mie dimissioni da Presidente della Commissione risalgono al 21 novembre dello scorso anno. In un caso come questo è palese che le polemiche siano solo ed esclusivamente strumentali. La nostra Benevento ha bisogno di confronti costruttivi ed i cittadini di informazione corrette e non faziose e distorte”