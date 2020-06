Licenziamenti personale beni culturali, il Pd: atto grave Valentino alla Provincia: "Si faccia di tutto per porvi adeguato rimedio"

“Con riferimento all’improvviso licenziamento dei lavoratori dei «beni culturali» vorremmo anzitutto comprendere le strategie eventualmente elaborate dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale e dai suoi collaboratori su un settore di tale rilievo e prestigio”. Così in una nota il segretario provinciale del Partito Democratico sannita, Carmine Valentino chiede lumi all aProvincia di Benevento circa la decisione “che hanno determinato una scelta così dolorosa per 20 operatori del comparto, con le prevedibili conseguenze per le rispettive famiglie, al momento non è dato sapere.

Estemporaneità e assenza di metodo sembrano il tratto distintivo di una cesura di rapporti ultradecennali che, nei fatti, erano chiaramente riconducibili alla Provincia di Benevento. Cesura, per giunta, occorsa – rimarca Valentino - nel mezzo di una crisi pandemica epocale con le ovvie e già percepibili serie conseguenze economiche. Ammesso che vi sia un tempo giusto per licenziare dei lavoratori (cosa di cui è lecito dubitare), certamente quel tempo non è oggi! Si faccia di tutto per porvi adeguato rimedio.

Necessario poi, rispetto alle inequivoche e condivise sottolineature del consigliere Ruggiero, fornire ai rappresentanti della provincia, ma soprattutto ai cittadini Sanniti, le motivazioni di un tale atto che, per di più, va a depauperare un settore qualificante l’azione e il profilo dell’istituzione provinciale. Settore che, nonostante le note difficoltà, negli ultimi anni era stato anche rilanciato".