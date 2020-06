Regionali: incontro tra Mastella e Bonavitacola Il sindaco ha offerto le sue proposte da inserire nel programma di centrosinistra



Si sono incontrati, ieri, il vice presidente della Giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, ed il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Nel corso del colloquio, il leader di “Noi Campani“ ha proposto alcune ipotesi di lavoro da inserire nel nuovo programma per le prossime regionali.

1) investimenti strategici unitari secondo i relativi bisogni e le possibilità di sviluppo

sia delle aree interne che di quelle costiere.

2) un piano straordinario di manutenzione e di nuove costruzioni per le case popolari, la cui condizione attuale è, a volte, ai limiti della dignità delle famiglie.

3) un intervento serio a favore delle scuole paritarie in Campania, il cui patrimonio culturale ed educativo non può essere lasciato alla indifferenza delle istituzioni.