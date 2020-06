'Liberiamo l'Italia' torna di nuovo in piazza domenica Manifestazione dalle 18 alle 20 in piazza S. Sofia, angolo giardinetti lato Prefettura

L'appuntamento è per domenica 14 giugno, dalle 18 alle 20, in piazza S. Sofia, angolo giardinetti lato Prefettura. E' qui che si svolgerà, organizzata dal'avvocato Nunzio Gagliotti, coordinatore de Comitato popolare territoriale Benevento di 'Liberiamo l'Italia', una manifestazione. Obiettivo: rivendicare i diritti costituzionali di libertà per la petizione sulla nazionalizzazione del debito pubblico.

L'iniziativa avrà ad oggetto " il ripristino dei diritti costituzionali di libertà di lavoro, riunione, circolazione, pensiero, culto, istruzione ed iniziativa economica ingiustamente limitati e compressi dai recenti decreti del governo che di fatto incidono i diritti inviolabili della persona; il richiamo all’attuazione dei principi di ispirazione keynesiana che animano la Costituzione del ’48 tra i quali quello di piena occupazione (art. 4), di retribuzione idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa (art. 36), di proprietà pubblica dei servizi essenziali, delle fonti di energia e delle situazioni di monopolio (art. 43), di controllo statuale dell’esercizio delcredito e di tutela del risparmio (art. 47); la petizione popolare per la nazionalizzazione del debito pubblico attraverso emissione di BTP Italia".

La manifestazione, "in forma statica, avrà luogo nel rispetto delle attuali norme precauzionali e quindi con l’uso dei previsti dd.pp.ii. e del distanziamento fisico inter personale. Auspichiamo che altri cittadini si interessino, partecipino e ne condividano lo spirito pacifico pur nella legittima diversità delle convinzioni politiche".