Strade, Di Maria chiama società per mancati interventi "Mancati interventi minano sicurezza e percorribilità delle strade"

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, d’intesa con il Direttore Generale Nicola Boccalone ed il Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano, ha convocato presso la Rocca dei Rettori il Collegio degli Amministratori Giudiziari della Società “Autostrade Service Servizi al Territorio”, affidataria della Regione Campania della manutenzione integrata della rete stradale della Provincia sannita.

Di Maria ha motivato la decisione con la necessità di acquisire chiarimenti e rassicurazioni sugli interventi di manutenzione stradale da parte della Società.

Va detto, infatti, che al Presidente stesso ed agli Uffici pervengono richieste quotidiane di interventi per la manutenzione stradale della rete di competenza dell’Ente: Amministratori e cittadini lamentano ritardi nello sfalcio della vegetazione invadente, nella pulizia delle cunette, nel rattoppo del manto stradale ed altre misure.

Tali mancati interventi da parte della Società concessionaria regionale del servizio contribuiscono, e non poco, a minare la percorribilità in sicurezza delle strade.

Come si ricorderà, nel luglio scorso, la Provincia di Benevento approvava, in sintonia con analoghi provvedimenti delle altre Province campane, le linee di indirizzo disposte dalla Regione per il servizio di manutenzione stradale, dando così il via libera all’intesa per assicurare la manutenzione sulle strade provinciali sannite.

La Regione affidò il compito alla Società “Autostrade Service Servizi al Territorio”, che, come da contratto, avviò i lavori manutentivi secondo i protocolli tecnici.

Senonché il servizio è incappato, dapprima, nell’insorgere della pandemia da Covid 19 e, quindi, e precisamente nel maggio scorso, in un provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, che, nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria, ha disposto che la Società stessa fosse gestita ed amministrata da un Collegio nominato dallo stesso Tribunale.

Da queste premesse l’annunciata convocazione del Collegio degli Amministratori Giudiziari della Società da parte della Provincia di Benevento.

E’ evidente l’interesse della Rocca dei Rettori affinché la disavventura giudiziaria in cui è incappata la Società “Autostrade Service Servizi al Territorio” non crei ripercussioni sui servizi e che anzi sia onorato sin da subito il contratto stipulato tra la stessa Società e la Regione Campania, che peraltro ha impegnato, a valenza pluriennale, ingenti risorse pubbliche dovendosi provvedere a oltre 1.000 chilometri lineari di arterie stradali.

“La Provincia, che è al lavoro per assicurare una migliore rete stradale per le Aziende e per tutti i cittadini utenti, ha il diritto ed anzi il dovere”, ha precisato Antonio Di Maria in una dichiarazione, “di supervisionare l’andamento del lavoro e l’osservanza degli adempimenti contrattuali da parte della Società “Autostrade Service Servizi al Territorio”, affidataria della Regione di un così rilevante compito”.