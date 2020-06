Lunedì seduta del Consiglio comunale a Benevento Dopo l'emergenza sanitaria riprende l'attività a Palazzo Mosti. 9 punti all’ordine del giorno

Il presidente Luigi De Minico ha convocato una nuova seduta del Consiglio comunale per lunedì 22 giugno alle ore 16:30 per la discussione del seguente ordine del giorno: Relazione trimestrale del Collegio dei revisori dei conti; Modifica al Regolamento del verde pubblico e privato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 81 del 26/11/2008 e indirizzi per l’avvio del progetto “Un albero per ogni nuovo nato e minore adottato nel Comune di Benevento”; Approvazione del progetto definitivo attinente i lavori di collegamento SS. 7 Appia e strada comunale di collegamento alla chiesa S. Anna e S. Antonio, adozione della variante urbanistica al vigente PUC e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; Modifiche e integrazioni al Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP); Proposta di costituzione del Comune di Benevento in Sub ambito distrettuale (SAD); Approvazione delle modifiche al Regolamento del Consiglio comunale; Approvazione degli indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune di Benevento presso enti, aziende e istituzioni; Linee di indirizzo strategico di promozione del Piano comunale delle aree mercatali su suolo pubblico; Ratifica della delibera di Giunta comunale n. 87/2020 riguardante la determinazione per esigenze epidemiologiche COVID-19 dell’acconto IMU 2020.