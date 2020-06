Pd e candidature: De Luca condivide la "linea Valentino" Rumors danno in riavvicinamento il segretario provinciale dem e il governatore dopo il gelo

“Chi è del Pd deve candidarsi nelle liste del Pd” è stata la linea di Valentino, segretario provinciale dem, espressa nelle scorse settimane, quando dopo i fatti di Sant'Agata lo scontro con la componente zingarettiana e con Raffaele Del Vecchio in particolare era entrato nel vivo.

Una linea che è stata ribadita proprio nelle ultime ore da Oddati, componente della segreteria nazionale, vicinissimo a De Luca e anche dallo stesso governatore.

Coincidenze? Certo. Ma resta anche da segnalare che la distanza prima siderale che divideva la segreteria provinciale sannita dem dal governatore oggi forse si è ridotta, o almeno così dicono i rumors. Ed è anche quanto emerge dagli ultimi incontri che si sono registrati: cordialità. Troppo per parlare di una rinnovata armonia tra l'orientamento mainstream dei dem sanniti e il governatore De Luca? Forse no.

Di certo c'è ampia e totale condivisione per la linea che riguarda le candidature: “Chi è del Pd deve candidarsi nel Pd” . Unico punto d'incontro? Chissà!