Lavori lungo la Telesina tra le uscite di Paupisi e Ponte L'annuncio di Mortaruolo: "Opere importanti anche per gli spostamenti estivi"

“L'Anas, nell’ambito della manutenzione programmata, ha previsto interventi di manutenzione straordinaria del viadotto Pantano al Km 52+900 della Strada Statale 372 Telesina, per un importo totale di investimento pari a 2 milioni di euro, in consegna entro la prima decade di luglio".

Ad Annunciarlo è stato il consigliere regionale sannita della Campania, Erasmo Mortaruolo che spiega: "È quanto mi è stato comunicato dall'ingegnere Nicola Montesano, responsabile della struttura territoriale della Campania e dall'ing. Nicola Picariello, responsabile dell'area gestione rete di Anas, che ringrazio insieme al Prefetto di Benevento per l'attenzione mostrata a seguito della mia richiesta di prendere in valutazione la grave condizione nella quale versa il viadotto ubicato tra le uscite di Paupisi e Ponte che rappresenta un grave pericolo per gli utenti della strada. Le precarie condizioni del tratto stradale richiedono, infatti, una tempestiva sistemazione per non recare pericolo o pregiudizio a coloro che transitano lungo un asse viario quotidianamente attraversato da tanti automobilisti, molti dei quali pendolari. Una manutenzione necessaria - conclude Mortaruolo - in vista anche degli spostamenti estivi che porteranno ad una intensificazione della percorrenza di una arteria strategica a livello nazionale e regionale come la Telesina. Infrastrutture idonee e sicure sono importanti per un rilancio del turismo per il nostro territorio soprattutto in questa fase di ripresa dall'emergenza Covid19”.