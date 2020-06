Centro democratico, Giaquinto delegata ad eventi e spettacoli Ad annunciarlo il coordinatore provinciale Giuseppe Puzio

“La nomina di Rosanna Giaquinto a delegata agli eventi e spettacoli di Centro Democratico aggiunge un nuovo importante tassello alla riorganizzazione del partito in Provincia di Benevento, con l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo sociale e culturale della città, anche attraverso la riscoperta dei valori più profondi della nostra tradizione". Così il Coordinatore Provinciale di Centro Democratico, Giuseppe Puzio che in merito alla nuova nomina di Rosanna Giaquinto ad eventi e spettacoli commenta: "Esperta in organizzazione di eventi, Rosanna Giaquinto si è diplomata in gestione aziendale e ha conseguito il diploma di moda spettacolo e pubblicità. Numerose sono le esperienze professionali proprio nel mondo della moda e dello spettacolo, che l’ha vista, tra l’altro, sfilare per stilisti come Gattinoni, Sarli, Bulgari, docente di Portamento per Accademie di moda nazionali, collaboratrice per registi italiani del calibro di Fabrizio Bentivoglio, Pappi Corsicato, Alessandro Siani, e Mario Martone nel film da Oscar 'Il giovane favoloso'. Esperienze professionali importanti che non hanno mai distolto la Giaquinto dall’attaccamento alle sue radici, e al suo territorio, che ha, ed ha sempre avuto a cuore, come dimostra il forte impegno che dedica all’associazionismo e al terzo settore. Ed è per questo che sono certo che, grazie al suo contributo, le risorse culturali, le iniziative come festival, concerti, mostre e molto altro, diventeranno strumento strategico per la promozione dell’identità e del valore del beneventano. E’ quindi con grande piacere che do il benvenuto alla neo-delegata, nomina che rientra nel percorso che stiamo intraprendendo tutti insieme per rendere più bello e vivibile il nostro territorio”.