De Ieso sosterrà Mastella e Noi Campani Il sindaco di Benevento incontra il primo cittadino di Pago Veiano

"Con l’amico sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso abbiamo deciso di condividere il percorso politico-amministrativo di Noi Campani”. Così il sindaco di Benevento e leader di Noi Campani, Clemente Mastella, dopo aver incontrato il primo cittadino di Pago Veiano. “Abbiamo discusso dei temi che interessano il Sannio, della necessità di unire le forze per avere un peso maggiore nelle dinamiche di sviluppo”, prosegue l’onorevole Mastella che aggiunge: “Ho chiesto a Mauro De Ieso, vista la sua esperienza politica ed amministrativa, di impegnarsi attivamente per il radicamento di Noi Campani, assieme ad altri amici sindaci, consiglieri comunali e dirigenti, in provincia di Benevento, con particolare riguardo agli Enti Locali”.

Il sindaco di Pago Veiano, dal canto suo, ha ringraziato “l’amico Mastella per la proposta politica messa in campo tesa a rafforzare l’area centrale in una nuova dinamica di governo regionale con il presidente De Luca. Il nostro obiettivo deve essere quello di recuperare spazi e sviluppo per le aree interne della Campania troppo spesso abbandonate. E’ evidente, e anche il passato lo dimostra, che con Mastella e Noi Campani il Sannio tornerà sicuramente protagonista”. Riguardo l’organizzazione del nuovo movimento, De Ieso ha le idee chiare: “Ci impegneremo per affermare la leadership di Noi Campani negli enti locali e alle regionali. E’ questa la nostra missione”.