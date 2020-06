"Decreto rilancio punti su un piano rilancio dell'agricoltura" Così Latella, responsabile del dipartimento politiche agricole e forestali di Realtà Popolare

"Il dipartimento delle politiche agricole e forestali di Realtà Popolare vuole ringraziare l'onorevole Luca De Carlo, di Fratelli d'Italia, già membro della commissione Ambiente, per aver condiviso la possibilità di partecipare alle proposte di modifica del Decreto Rilancio". Così in una nota il sannita Michele Latella, responsabile nazionale del dipartimento delle politiche agricole e forestali di Realtà Popolare.

"In questo modo - spiega Latella - è stato possibile ascoltare anche l'Italia agricola dell'entroterra e delle zone del sud che fino a ieri sembravano aver perso rappresentanza.

Realtà Popolare ha puntato i riflettori sulle piccole aziende e sulle criticità esistenti già prima della crisi sanitaria e amplificate dalle loro dimensioni.

In qualità di imprenditore, prima che di responsabile di dipartimento, mi sono permesso di confrontarmi con i miei colleghi prima di studiare un piano di supporto economico per le imprese agricole che basano profitti e guadagni sulla semplice estensione territoriale. Quindi ho formulato un piano di aiuti basato su tre semplici punti che possa aiutare aziende il cui unico reddito è dato da una dimensione compresa tra i 10 e i 50 ettari.

A questo punto - conclude Latella - non resta che aspettare che il Governo metta in pratica la soluzione che gli è stata praticamente fornita dai suoi stessi elettori. Ora sta a Giuseppe Conte e a tutta la maggioranza dimostrare di saper ascoltare il popolo che dovrebbero rappresentare e che fino ad ora la politica ha scarsamente preso in considerazione se non nella settimana di campagna elettorale".