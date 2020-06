Ciccopiedi: "Caldoro candidato alla Regione, ottima notizia" L'esponente sannita di Forza Italia: gli elettori devono ricordare i tagli alla sanità nel Sannio

“È un’ottima notizia quella che si evince dalla nota dei tre leader del Centrodestra. Stefano Caldoro è il candidato della coalizione che sfiderà De Luca. Caldoro è stato il miglior Presidente che la regione Campania abbia avuto, l’esempio del buongoverno".

Così Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia a Benevento, durante una diretta Facebook. "Contrapporre Stefano Caldoro allo sceriffo di Salerno - rimarca Ciccopiedi -, vuol dire scegliere per la buona Sanità, per l’attenzione alle aree interne, per un ciclo dei rifiuti virtuoso. Vuol dire anteporre la serietà all’avanspettacolo. Ora sta a noi la scelta più importante. Questa però è una scelta di campo, nessuno pensi di poter continuare a saltare da una parte all’altra. Chi a Napoli sceglie le buffonate di De Luca, si sogni sostegno e benevolenza a Benevento, questo non per una questione personale ma perché ne va dei nostri territori, della nostra sanità, delle nostre comunità! Si ricordi chi protestava, per le riduzioni dei posti letto al San Pio, per la chiusura di fatto dell’ospedale di Sant’Agata, per la discarica di Sant’Arcangelo, per la chiusura dei punti del 118, perché quando faranno finta di dimenticarsene, da Limatola a Benevento, Forza Italia - conclude l'esponente azzurro sannita - sarà quì a metterli difronte alle proprie responsabilità”.