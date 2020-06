Valentino incontra De Luca: sinergia ritrovata Incontro tra segretari provinciali e il governatore: Pd perno della coalizione

Sul tema del rapporto recuperato tra il segretario provinciale dem, Carmine Valentino e il governatore De Luca. Trapelano indiscrezioni infatti sull’incontro di ieri a Napoli con il Presidente De Luca e i segretari provinciali. Incontro interlocutorio, ha avuto esito positivo. In particolare il trio Sarracino - Valentino - Cennamo ha sottolineato nell’ambito della nascente coalizione di ‘campo largo’, la centralità del ruolo del PD, non a difesa di rendite di posizione ma con un forte rilancio sugli aspetti programmatici e su un rinnovato protagonismo delle aree interne della Campania da integrare con il contesto Metropolitano e le aree costiere. Sull’aspetto identitario, sul codice etico, sulla stabilità del governo e sulle prerogative del deliberato approvato unanimemente nella direzione regionale di febbraio scorso, la posizione è stata ribadita al Governatore candidato Presidente De Luca. Sono stati affrontati i temi del Piano lavoro, sanità, ambiente, trasporti , scuola università e formazione. De Luca ha ritenuto sottolineare non solo il lavoro svolto ma anche le priorità del futuro, oltre al tema della defiscalizzazione (aree Zes ) funzionali all’alleggerimento della pressione fiscale nel comparto produttivo.

Nei prossimi giorni in ogni caso ci saranno altri incontri con i vertici regionali e provinciali del Pd