Callaro: destinare il 5 per mille ai centri antiviolenza L'appello della consigliera comunale delegata alle pari opportunità

“Ringrazio il Sindaco Mastella e l’Assessore Luigi Ambrosone per aver accolto la mia richiesta di prevedere, all’interno del redigendo Documento Unico di Programmazione, un cofinanziamento del Centro Antiviolenza per le donne, tramite le risorse derivanti dal 5 per mille concesso dai cittadini in favore dei Servizi Sociali del Comune di Benevento.

Il tema della violenza sulle donne è sempre tristemente noto e di grande attualità, va costantemente monitorato ed analizzato sotto i diversi aspetti: sociale, psicologico e giuridico”.

Così Patrizia Callaro, Consigliera Delegata Pari Opportunità.

“Per contrastarlo – prosegue - occorre pertanto ancor di più ampliare la platea delle collaborazioni: tra enti pubblici e privati; tra realtà sociali e culturali che insistono sul territorio, per offrire solidarietà e accoglienza a donne, sole o con figli, residenti o straniere, che hanno subìto o sono esposte a minaccia di violenza fisica, psichica e sessuale. Solo con un'ampia rete di aiuto, composta da assistenti sociali e psicologhe, educatrici e consulenti legali, ci si potrà far carico delle vittime di violenze. Sostenerle ed accompagnarle nell'indispensabile percorso di recupero della propria sicurezza ed autonomia. Aiutarle a superare le condizioni di disagio e/o svantaggio psicologico e sociale.

Il più delle volte il primissimo contatto con la rete d'aiuto, unito alla tempestività dell’intervento, sono di fondamentale importanza per evitare tragedie irreparabili; per avviare concrete azioni d’integrazione nella comunità; per scongiurare che le donne non siano più un bersaglio, ma una grande risorsa da valorizzare e rispettare in qualsiasi contesto e in qualsiasi comunità che voglia definirsi tale.

Per sostenere simili iniziative, salvo qualche sporadico bando, la nota dolente è per lo più – ed ovunque - sempre la stessa: la mancanza di fondi. E’ per questa ragione che ho chiesto di cofinanziare il Centro Antiviolenza per le donne anche tramite le risorse derivanti dal 5 per mille.

Rivolgo a tal fine un accorato appello agli organi di stampa, alle istituzioni pubbliche, alle forze economico-imprenditoriali e sociali, alle organizzazioni di categoria, per dare la massima diffusione all’iniziativa e far destinare, a quanti più soggetti possibili, il 5 per mille al Comune di Benevento”.