Mauro: "Reale ha stima del partito. No dimissioni" Il commissario provinciale di Forza Italia: "Mastella sostenendo De Luca ha frantumato equilibri"

Scende in campo a difesa di Antonio Reale Domenico Mauro, all'indomani dell'invito alle dimissioni di Capuano. Secondo il commissario provinciale del partito azzurro una richiesta immotivata, visto che a sparigliare il campo sarebbe stata la mossa di Mastella che si è schierato con De Luca: “A Benevento oramai il richiamo alla coerenza politica è un appello svuotato di ogni contenuto di programmazione e, in taluni casi, di una adeguata dose di credibilità, quindi, posso comprendere fino a un certo punto le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal consigliere comunale Antonio Capuano che temo, forse, non ha preso del tutto coscienza di come la scelta del sindaco Mastella di costruire una lista civica a supporto della ricandidatura del presidente De Luca, ha di fatto frantumato quegli equilibri politici, costantemente logorati in questi anni, che avevano ispirato la maggioranza consiliare. Non ci si può richiamare oggi a patti e convenzioni sono superate dagli eventi, pertanto, l’invito rivolto da Capuano all’assessore Reale a rassegnare le dimissioni in quanto non espressione più di un gruppo di tre consiglieri suona come incoerente e inappropiata ”.



È questo l’incipit di Domenico Mauro, commissario provinciale di Forza Italia, nel commentare la richiesta di dimissioni rivolta da Capuano all’assessore all’ambiente del Comune di Benevento, Antonio Reale.



“L’assessore Reale gode della piena fiducia del partito, rimane nel partito ed è chiamato a dare il proprio contributo nell’amministrazione comunale nell’interesse di tutti i cittadini Benevento. Se un giorno, poi, il sindaco decidesse per qualsiasi ragione di revocarlo ci aspetteremmo preventivamente che rappresentanti istituzionali eletti e nominati del territorio fossero coinvolti o aggiornati di una siffatta volontà che oggi non è all’ordine del giorno. All’assessore Antonio Reale, d’intesa con i nostri rappresentanti europei e nazionali, intendo rinnovare tutta la mia stima e vicinanza e l’invito a lavorare con maggior forza e intensità avendo lui una delega di fondamentale importanza”.