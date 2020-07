"La storia di Capuano e Russo in Forza Italia finisce qui" La decisione del coordinatore di Fi Fulvio Martusciello

"L'atteggiamento di Capuano e Russo è incompatibile con i valori e con la storia di Forza italia. Sono diffidati dall’ utilizzare il simbolo e dal parlare in nome di Forza italia. Le ripetute dichiarazioni in favore del candidato di centrosinistra della Regione Campania, il mancato versamento dell' iscrizione a Forza Italia, sin dall’atto della costituzione del gruppo, l’atteggiamento ripetuto contro il candidato alla presidenza scelto da Berlusconi, impongono un atto di chiarezza. La storia di Capuano e Russo in Forza Italia finisce qui".

Così in una nota Fulvio Martusciello cocoordinatore di Forza italia a Benevento