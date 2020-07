Mauro: "Basta teatrini, Capuano non usi il nome del partito" "Vuol sostenere De Luca? Lo faccia, ma senza alimentare polemiche fuori luogo"



Dopo le dichiarazioni di Martusciello secondo cui i consiglieri che sosterranno De Luca sono fuori dal partito di Forza Italia interviene il coordinatore provinciale Domenico Mauro che prova a mitigare i toni: “Il mio è un appello al buonsenso di tutti: finiamola con questi teatrini che non servono a nessuno e meno che mai ai cittadini.

Forza Italia non è mai stato e non sarà mai un recinto, nessuno è costretto suo malgrado a restarci, ogni iscritto e militante è libero di fare scelte politiche differenti, però mi aspetto da chi decide di sostenere altri partito e coalizioni concorrenti di aver il buonsenso di non parlare in nome e per conto del partito. Il consigliere Capuano ha deciso e dichiarato pubblicamente di voler appoggiare De Luca, ne prendo atto e gli chiedo cortesemente di continuare per la sua strada senza alimentare polemiche inutili e fuori luogo.Diversamente, invece, se preferisce rivedere le sue posizioni allora il partito è sempre pronto ad accoglierlo ma rispettando ruoli, funzioni e gerarchie”.