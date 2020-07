Telese: Prefetto propone scioglimento. Vicari commissario Nominato il commissario prefettizio

In seguito alle dimissioni rassegnate da 7 dei 13 consiglieri assegnati per legge al comune di Telese Terme, il Prefetto di Benevento, Dr. Francesco Antonio Cappetta, ha inoltrato proposta per lo scioglimento del Consiglio comunale del predetto Comune.

Nelle more dell’adozione del provvedimento di scioglimento, il Prefetto con proprio decreto ha sospeso il Consiglio ed ha nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente la dr.ssa Patrizia VICARI, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Benevento.