Mauro: "Bene Carabinieri in Valle Caudina: lo Stato c'è" Il coordinatore di Forza italia in merito all'inchiesta dei giorni scorsi

Il Gip del tribunale di Napoli ha adottato 9 ordinanze cautelari per altrettanti destinatari contestando una serie di reati quali tentata estorsione ai danni di commercianti ed imprenditori della Valle Caudina per fatti risalenti al 2018.

“Un plauso ai Carabinieri di Montesarchio e agli inquirenti per l’ottimo lavoro svolto in difesa di cittadini, imprenditori e commercianti onesti della Valle Caudina e del Sannio tutto - dichiara Domenico Mauro coordinatore provincianele di Forza Italia - Provvedimenti come quelli emessi nei giorni scorsi, dimostrano che lo Stato c’è, è presente e si schiera a difesa delle persone perbene. La criminalità si sconfigge tutti insieme, con i comportamenti di ognuno di noi nella quotidianità ma anche fidandosi ed affidandosi alle forze dell’ordine e alla magistratura ai quali rivolgo il mio più sentito ringraziamento per quanto fanno, ogni giorno, per tutti noi”.