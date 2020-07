Mazzoni: "Caldoro? Su ecoballe fu nullo, ma attacca De Luca" L'ex europarlamentare: "Ero a Bruxelles, fece solo un piano per rifiuti solidi, lacunoso peraltro"

Quello delle ecoballe e dei rifiuti in Campania è diventato un "trend topic" e lo sarà sicuramente fino al voto per le Regionali.

Nel dibattito interviene anche Erminia Mazzoni, ex europarlamentare e vicesindaco di Benevento che respinge le accuse di immobilismo mosse nei confronti di De Luca, replicando in particolare a Caldoro: "

Dispiace dover leggere le accuse di Caldoro a De Luca sulla questione ecoballe. Comprendo la campagna elettorale, ma dov’era lui negli anni precedenti? Io ero al Parlamento Europeo quando la situazione campana dei rifiuti arrivò in Commissione e dal governo Caldoro fu inviato solo un Piano per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che non risolveva minimante il problema delle ecoballe, al punto che la DG Ambiente lo definì “lacunoso e poco attendibile; viene specificata l’intenzione di costruire un termovalorizzatore per eliminare anche le ecoballe, ma non viene precisato quando e dove”.

Problemi così grandi si affrontano e non si raccontano. La differenza tra il 2015 e il 2020 è di circa settecentomila tonnellate di ecoballe. All’assenza di programmazione sullo smaltimento del piano 2012 preferisco la realizzazione di un impianto che risolverà definitivamente la questione. Non ho dubbi su quale sia la strada migliore da seguire per i cittadini campani".