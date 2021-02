Ruggiero: «Serve verifica assetto Comunità Montana Fortore» Il sindaco: «Non servono uomini di Mastella: Fortore sia protagonista, non subalterno»

Giuseppe Ruggiero, sindaco del Comune di Foiano, chiede una verifica dell'assetto della Comunità Montana del Fortore: «Come Amministrazione del Comune di Foiano di Val Fortore chiediamo ufficialmente al Presidente Sacchetti una verifica urgente degli assetti attualmente costituti alla Comunità Montana del Fortore. E’ necessario comprendere in che direzione sta andando questo esecutivo, sia sulle problematiche, ma soprattutto sull’impostazione politica, che attualmente, non riusciamo a determinare.

Vanno superate le tante ambiguità politiche da noi riscontrate, costituendo una maggioranza numericamente più solida, al punto da rimettere in discussione tutte le attuali cariche. Certamente non auspichiamo alcun coinvolgimento di uomini ed Amministrazioni vicine al Sindaco di Benevento ma crediamo concretamente in una nuova fase che possa rendere il Fortore protagonista, e non subalterno, agli attuali scenari politici provinciali».