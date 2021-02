S. Nicola Manfredi: Paolo Politano segretario cittadino di FI L'annuncio dei vertici Nascenzo Iannace e Francesco Maria Rubano

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Maria Rubano e il coordinatore provinciale, Nascenzio Iannace, sono lieti di annunciare la nomina di Paolo Politano a segretario cittadino di San Nicola Manfredi. Paolo Politano sarà anche il rappresentante del coordinatore provinciale Iannace, nell'area del Medio Calore.

«Il partito continua a crescere – commentano Iannace e Rubano – con adesioni di valore come quella di Paolo, che siamo convinti, porterà entusiasmo e rappresenterà al meglio Forza Italia in un comune e in un'area importante. A lui i nostri migliori auguri di buon lavoro».