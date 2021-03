Ruggiero: «Nessuna risposta da Rocca, intervenga Prefetto» Il consigliere provinciale: «Di Maria non risponde a numerosi quesiti posti»

Nessuna risposta ai quesiti posti ai vertici della Rocca e il consigliere provinciale Ruggiero chiede l'intervento del Prefetto: «Incompatibilità del Consigliere al Comune di Benevento nel CDA ASEA Antonio Capuano, perdita finanziamenti per progettazione opere contro il dissesto e rilievi sulla realizzazione di opere sulle strade provinciali 62, 64 e 66, questi sono il cardine di tre interrogazioni a cui non è seguita alcuna risposta, ne per iscritto e ne in Consiglio Provinciale, così come richiesto.

In particolare in data 22 dicembre 2020, quindi quasi tre mesi fa, a nome anche del consigliere provinciale Luca Paglia chiedevamo se la nomina nel CDA dell’ASEA, azienda speciale della Provincia di Benevento, del consigliere comunale di Benevento Antonio Capuano fosse legittima, considerato il dettato normativo dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs 8 aprile 2013 n° 39

In data 23 dicembre 2020, sempre quasi tre mesi fa, si chiedevano spiegazioni per iscritto sulle anomale lesioni lungo tutta la carreggiata stradale delle SP 62, 64 e 66 i cui lavori sono stati delegati dalla Provincia di Benevento al Comune di Santa Croce del Sannio, di cui il Presidente della Provincia è anche Sindaco.

In data 2 febbraio 2020, sempre congiuntamente al Consigliere Provinciale Luca Paglia, abbiamo chiesto i motivi del mancato finanziamento da parte del Ministero degli interni, degli interventi posizionati in graduatoria utile dal n. 4634 al 4.636, inerenti la progettazione di importanti interventi quali 1) S.P. 62 messa in sicurezza, 2) S.P. 52 Intervento di riqualificazione dissesto idrogeologico e risanamento sul Fiume Fortore, 3) Strada S.V. Fondovalle Isclero messa in sicurezza, costruzione viadotto.

Per tali motivi si chiede un celere intervento della Prefettura di Benevento al fine di ottenere una risposta chiarificatrice alle questioni sollevate».