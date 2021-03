Mastella: «Sassinoro splendida battaglia di civiltà» «La comunità ha vinto contro un impianto rifiuti che faceva a cazzotti col paesaggio»

“Realtà che esprimono un elevato elemento di gratificante serenità, come Sassinoro, hanno vinto una battaglia democratica e civile. Il no all’impianto di rifiuti, che faceva a cazzotti con il verde di quei paesaggi, ha avuto un significativo risultato legale. Il merito è del popolo di quelle comunità e dell’amministrazione comunale, che non ha mai smesso di lottare. Bene così”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.