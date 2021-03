Lonardo: «Davvero contenta per Sassinoro» La senatrice: «Zone interne hanno bisogno di attenzione, non sono di serie B»

Anche la senatrice sannita Sandra Lonardo esulta per il no del Tar all'impianto di Sassinoro: «Sono davvero lieta di apprendere che il Tar della Campania si sia finalmente espresso contro la realizzazione dell’impianto di compostaggio rifiuti a Sassinoro, portando a termine una battaglia, combattuta con infaticabile determinazione dai sindaci e dalla gente dell’area. Oggi vince il popolo ed è merito delle donne di quelle comunità, che hanno indotto molti di noi a non girarci da un’altra parte ed essere vicino a loro. Ricordo le loro battaglie, dignitose ma ferme, che mi hanno spinta a presentare lettere aperte al Presidente della Regione ed interrogazioni parlamentari al Ministro dell’Ambiente per sottolineare come la spropositata potenzialità dell’impianto avrebbe compromesso tutte le iniziative promosse dalle amministrazioni locali per la valorizzazione e la tutela delle risorse agricole e turistiche in quella che è un’area di spiccata valenza ambientale compresa nel Parco Nazionale del Matese. Le zone interne hanno bisogno di attenzione e non possiamo più permetterci che siano considerate di serie B. Per tale ragione, è fondamentale che si crei una rete tra i rappresentanti istituzionali del territorio, in difesa dei diritti dei nostri cittadini. Intanto, non posso che esprimere grande soddisfazione per la sentenza del Tar, con la quale la nostra terra, finalmente, esce vittoriosa da quella battaglia. E mi auguro che in futuro si possa lavorare di concerto, al di là delle appartenenze politiche, per tutelare e salvaguardare le istanze del popolo che, orgogliosamente, rappresentiamo».